Van’da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulu kapanış programı düzenlendi. Bu etkinlik, Van Şehir Stadı’nda yapıldı ve Filistin’e adandı. Öğrenciler, Filistin'in geleneksel dabke dansını sergiledi, şiirler okudu ve ilahilerle duygu dolu anlar yaşattı.

Kimler yer aldı?

Etkinliğe Van Valisi Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Nerede gerçekleşti?

Bu anlamlı etkinlik Van Şehir Stadı’nda gerçekleştirildi. Van’ın kalbinde, binlerce kişinin katılımıyla büyük bir coşku yaşandı.

Ne zaman oldu?

Etkinlik, yaz okulu kapanış programı kapsamında, 15 Ağustos 2024 tarihinde düzenlendi.

Neden önemli?

Bu program sadece bir kapanış etkinliği değildi; aynı zamanda Filistin’e olan bağlılık ve duyarlılığın vurgulandığı bir platformdu. Öğrenciler, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için büyük bir özveri gösterdi.

Nasıl gerçekleşti?

Etkinlikte, öğrenciler Filistin’in geleneksel dabke dansını sergiledi. Van Valisi Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, şehrin eğitim, kültür ve sanat alanında yaptığı yatırımlardan bahsetti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Filistin’de yaşanan zulümlere dikkat çekerken, gençlerin bu konuda gösterdikleri hassasiyeti takdir etti. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan ise gençlerin Kudüs’ü özgürleştirecek nesil olduğunu vurguladı.

Bu anlamlı etkinlik, ödüllerin dağıtılmasıyla sona erdi. Ancak geride, Filistin’e duyulan büyük bir sevgi ve özgürlük için verilen güçlü bir mesaj kaldı. Van’dan yükselen bu ses, Filistin’in özgürlüğüne giden yolda bir umut ışığı oldu.