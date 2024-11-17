Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve yasadışı avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 15 Kasım 2024 tarihinde gece avı yapıldığı ihbarı üzerine, Gevaş DKMP Şefliği ve Gevaş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte arazide yapılan kontrollerde yasa dışı avlanma yapan 1 şahıs tespit edildi. 2 adet yaban tavşan vurduğu tespit edilen şahıs hakkında 9 bin 873 lira idari para cezası ve 6 bin lira tazminat kararı alınacak.

Kaynak: İHA