S.B.Ü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gebe okulu, anne adaylarına önemli destekler sunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Gebe Okulu’ ile beraber anne adayları ücretsiz ve kayıt yapmadan çeşitli konularda destek alabiliyor.

Anne ve baba adaylarına yönelik danışmanlık hizmetleri sunan Gebe Okulu; gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası dönem olacak şekilde üç ana başlıkta hizmet sunuyor.

S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de faaliyetlerini sürdüren okulda anne ve baba adaylarına şu konularda danışmanlık hizmetleri veriliyor:

GEBELİK DÖNEMİ

* Anne adaylarının farkındalığını arttırmak ve fizyolojik yakınmalarla baş etme becerisi kazandırmak.

* Anne adaylarının normal doğum farkındalığını artırmak.

* Baba adaylarına, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde eş desteğinin önemini anlatmak.

DOĞUM

* Doğum ağrısı ve baş etme yöntemleri konulu eğitimler düzenlemek.

* Doğumu kolaylaştıran egzersizler hakkında uygulamalı eğitimler vermek.

DOĞUM SONRASI DÖNEM

* Anne ve baba adaylarının yeni rollerini uyumlarını kolaylaştırmak.

* Yenidoğan ve bebek bakımı hakkında bilgilendirmelerde bulunmak.

* Anne sütü ile beslenmeyi desteklemek.