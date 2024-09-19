Sabah saatlerinde Soydan Kavşağı’nda bir araya gelen gaziler, ellerinde Türk bayrakları ile valiliğe kadar yürüdü. Valilik bahçesindeki Atatürk heykeline çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Oğur, ülkenin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını vatan ve millet için feda etmeye hazır olduklarını ifade ederek, “Kahraman gazilerim; sergilediğiniz kahramanlık destanlarla tarihin altın sayfalarına kayıt edilen isimleriniz, hiçbir zaman hafızalarımızdan silinmeyecek.

Bugün millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde, bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak; bunu aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bize emanet ettiğiniz bu kutsal topraklara sizden almış olduğumuz güç ve sarsılmaz azim ile sonsuza kadar sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranla anıyorum” dedi.,

Jandarma Yüzbaşı Okan Cömert'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören, protokol üyelerinin Muharip Gaziler Derneği'nin ziyaretiyle son buldu.

Törene Vali Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Oğur, kurum amirleri, STK başkanları ve gaziler katıldı.