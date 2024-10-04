Van Beşyol Meydanında başlayacak olan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesinden devam ederek Kent Meydanı’nda bitecek.

Pazar günü saat 16.00’da düzenlenecek olan yürüyüşe Van halkını davet eden Van Filistin’e Destek Platformu, “Soykırıma İsyan, Filistin’e Destek Yürüyüşü” teması ile yürüyüş gerçekleştirecek.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistin’e yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da sivil toplum kuruluşları tarafından zaman zaman Filistin halkına destek programları düzenleniyor.

Pazar günü de bu çerçevede yeni bir destek yürüyüşü ve programı düzenlenecek.