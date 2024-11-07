Platform üyeleri tarafından Beşyol Meydanı'nda yapılan kermese vatandaşlar, ilgi gösterdi.

Kadınların hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelirin Filistin halkına ulaştırılacağı belirtildi.

Platform üyesi Nimet Orbay, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak istediklerini belirtti.

Kermese ilginin fazla olduğunu ifade eden Orbay, şunları kaydetti:

"Düzenlediğimiz kermeslerde kadınların hazırladığı el emeği ürünleri satıyoruz. İnsanların duyarlılığı her daim devam ediyor. İyi insanlar hep var olacak. Biz de burada Filistin'e destek vermeye devam edeceğiz. Bu davanın zafere ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Bu inançla Filistinli kardeşlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."