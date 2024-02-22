Türkiye İstatistik Kurumu, evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı. Van’da 2023 yılında 6 bin 555 çift evlenirken, 831 çift ise boşandı.

TÜİK verilerine göre; Van’da 2022 yılında evlenen çift sayısı 7 bin 921 iken bu sayı 2023 yılında 6 bin 555 olarak gerçekleşti. Van’da 2022 yılında kaba evlenme hızı binde 6,9 iken bu oran 2023 yılında binde 5,81 oldu.

VAN’DA ORTALAMA EVLENME YAŞI

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3 iken kadınlarda 25,7 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Van’da 2023 yılında ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,6 kadınlarda ise 24,6 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA BOŞANAN ÇİFT SAYISI?

Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında Türkiye genelinde 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.

Van’da ise 2022 yılında 788 çift boşanırken, 2023 yılında boşanan çiftlerin sayısı 831 olarak açıklandı. Van’da kaba boşanma hızı ise 0,74 olarak gerçekleşti ve Van bu oranla kaba boşanma hızının en düşük olduğu 10 il arasında yer aldı.