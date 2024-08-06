Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Van Şube Başkanı Mehmet Kaya, emeklilerin geçim sorununa değinerek yaptığı açıklamada, emeklilerin geçim sorunlarının devam ettiğini belirterek çalışmaya devam eden emeklilerin olduğunu belirtti.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıkladığı 2024 Mart verilerine göre 1 milyon 943 bin 579 emeklinin sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ettiğini belirtmişti.

Türkiye geneli olduğu gibi Van’da da emeklilerin bir kısmının, emeklilikten sonra çalışmaya devam ettiğini belirten TÜED Van Şube Başkanı Mehmet Kaya, “Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de emekliler için değişen hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER HAYAT PAHALILIĞINA YENİK DÜŞÜYOR”

16 milyondan fazla emekli ve yaşlının SGK’den aylık aldığını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Van Şube Başkanı Mehmet Kaya, “ 16 milyon 154 binden fazla kişi SGK'den emeklilik ve yaşlılık aylığı alıyor fakat bu sayının hatırı sayılır bir kısmı hala belirli işlerde çalışıyor.

Emekli olan her insanın hayali bundan sonraki süreçte daha rahat bir hayat yaşamaktır, fakat ne yazık ki ülkemizde olduğu gibi kentimizde de emekliler için değişen hiçbir şey yok. Emekliye ayrılan emeklilerin büyük bir kısmı hayat pahalılığına yenik düşerek çalışmaya devam ediyor.” diye konuştu.

Kaya, “Memleketimizde emeklilerin çok ciddi sorunları var! En göze çarpan sorun ise geçim derdi, emekliler burada hiç hak etmedikleri muamelelerle asgarinin de altında ücretlerle çalıştırılıyor, çünkü maaş ne kiraya, ne faturaya ne de diğer masraflara yetmiyor. Genel itibariyle bizlere şikâyetlerini bildiren emekliler çok yüksek beklentiler içinde de değil. Hepsinin ortak gayesi refah seviyesi daha yüksek bir yaşam idame ettirmek.” şeklinde konuşarak sorunları dile getirdi.