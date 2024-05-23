Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün (23.05.2024) Van’ın Muradiye, Çatak, İpekyolu, Özalp, Erciş, Tuşba ve Çaldıran ilçelerinde enerji kesintisi yapılacağını duyurdu.

Enerji kesintinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

MURADİYE:

09:00 – 17:00 saatleri arasında Gönderme, Köprü mahallerinde enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK

Saat 09:00 – 17:00 saatleri arasında Atlıhan mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU

13:00 – 16:00 saatleri arasında; Cumhuriyet mahallesi ve bağlı sokaklarda, 09:00 – 11:30 saatleri arasında Fırat mahallesi ve bağlı sokaklarda, 13:00 – 16:00 saatleri arasında, Serhat Mahallesi ve bağlı sokaklarda, 09:00 – 10: 00 saatleri arasında Cevdet Paşa Mahallesi ve bağlı sokaklarda, 10:00 – 11: 00 saatleri arasında Karşıyaka Mahallesi ve bağlı sokaklarda ve 13:00 – 14: 00 saatleri arasında Selimbey Mahallesi ve bağlı sokaklarda enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP

09:00 – 17: 00 saatleri arasında Sarıköy mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ

09:00 – 17: 00 saatleri arasında Kadirasker mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

12:00 – 14: 00 saatleri arasında Akçift, Atmaca, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Dağönü, Değirmenözü, Derebey, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Göllü, Güvençli, Halkalı, Karaağaç, Kumluca, Meydancık, Özyurt, Pirgarip, Sağlamtaş, Şahgeldi, Tabanlı, Yaylıyaka, Yeşilsu, Yumrutepe mahallelerinde enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN

09:00 – 14: 00 saatleri arasında Sarıçimen mahallesinde, 09:00 – 17: 00 saatleri arasında Hangedik mahallesinde enerji kesintisi yaşanacak.