Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) tarafından yapılacak olan planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün Van’ın 6 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı kaydedildi.
VEDAŞ’ın planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Erciş, Gürpınar ve Muradiye ilçelerindeki birçok mahalle etkilenecek.
VEDAŞ’ın açıklamasına göre elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Fırat, Hacıbekir, Seyit Fehim Arvasi Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
10:00 – 12:00 saatleri arasında Bostaniçi, Halilağa, Karşıyaka, Kevenli, Serhat, Aşağıgölalan, Baklatepe, Dereüstü, Erçek, Ilıkaynak, Karagündüz, Yukarıgölalan, Yukarıgüneyce, Yeni Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Kurubaş, Kavurma, Süphan, Bakacık, Yeni Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
10:00 – 12:00 saatleri arasında Akın, Şabaniye Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
TUŞBA:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Abdurrahmangazi, Altıntepe, İskele, Kalecik Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
10:00 – 12:00 saatleri arasında Beyüzümü, Kelle Mahallerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
ERCİŞ:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Çobandüzü, Kadirasker, Kocapınar, Salihiye, Vanyolu Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
13:00 – 14:00 saatleri arasında Çınarlı, Kışla Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
12:00 – 13:00 saatleri arasında Beyazıt, Kışla, Salihiye Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
GÜRPINAR:
09:00 – 17:00 saatleri arasında Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
10:00 – 12:00 saatleri arasında Akbulak, Akçaçay, Dağören, Doğangün, Erişen, Esenkoç, Kelle, Kuşçu, Otlakbaşı, Ovapınar, Sarımemet, Sürüyolu Mahallerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
14:00 – 16:00 saatleri arasında Adaklı, Balaklı, Beşparmak, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gültepe, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yenişehir, Yumaklı Mahallelerinde bakım onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.