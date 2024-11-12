Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ), planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın (13.11.2024) Gevaş, Erciş, İpekyolu, Özalp, Gürpınar ve Muradiye ilçelerine bağlı bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacağı bildirildi.

VEDAŞ’tan yapılan bilgilendirmeye göre planlı kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde;

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kuşluk Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Görüşlü, Çelebibağı, Örene Mahalleleri ile bunlara bağlı sokaklarda, Ekiciler, Çubuklu, Gözütok, Kekliksırtı, Ağaçören, Altındere, Mülk Mezrası Ulupamir, Toklu Mezrası, Köycük, Kardoğan, Söğütlü, Ağırkaya, Evbeyli Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Cumhuriyet, Hafıziye, Halilağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıkoçkıran, Çavuşlar, Damlacık, Eğribelen, Günyüzlü, Oymaklı, Yukarıbalçıklı, Çubuklu, Dorutay, Seydibey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağseven Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Adaklı, Beydağı, Fevzi Çakmak, Gültepe, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yumaklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.