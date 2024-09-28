Kesintiler Hangi Mahallelerde Olacak?

Birçok mahallede, belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak; İpekyolu, Özalp, Tuşba, Muradiye, Edremit ve Erciş bu durumu etkileyecek yerlerden sadece bazıları.

İpekyolu'nda Yoğun Kesinti Saatleri

İpekyolu'nda 08:00-11:00, 09:00-17:00 ve 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintileri olacak, birçok mahallede bu durumdan etkilenecek.

Özalp ve Tuşba'daki Kesintiler

Özalp'te 09:00-17:00 saatleri arasında ve Tuşba'da 08:00-14:00 saatleri arasında çeşitli mahallelerde kesintiler yaşanacak, bu da vatandaşların günlük aktivitelerini olumsuz etkileyecek.

Diğer İlçelerdeki Durum

Muradiye ve Edremit'te de benzer şekilde planlı kesintiler yapılacak, bu nedenle yerel halkın hazırlıklı olması gerekiyor, özellikle belirlenen saatlerde elektrikten mahrum kalacaklar.