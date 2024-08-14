Van'da Aile Destek Merkezleri'nde eğitim gören kursiyerler, yıl boyunca büyük bir özveriyle hazırladıkları eserleri sergileyerek adeta sanat rüzgarı estirdi. Van Valiliği'nin desteğiyle Van Müzesi'nde gerçekleştirilen bu görkemli sergide, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri yoğun ilgiyle karşılandı.

Serginin Duygusal Açılışı: Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile Başladı

Sergi, anlamlı bir açılışla start aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Van İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adnan Özel ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen sergi, adeta sanatseverlerin buluşma noktası oldu.

Başkan Güray: "Aile Destek Merkezleri, Toplumumuz İçin Vazgeçilmez"

Açılışta konuşan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Aile Destek Merkezlerinin toplumun kalkınmasında oynadığı kritik role vurgu yaptı. Van'da bulunan 100 Aile Destek Merkezi'nin başarısını takdir eden Güray, bu merkezlerin ne kadar önemli projelere imza attığını belirterek, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının altını çizdi. Güray, "Aile Destek Merkezleri'nde görev yapan eğitmenlerimizi ve eğitim alan vatandaşlarımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz," dedi.

Adnan Özel: "Kursiyerlerimizin Azmi ve Çabası Takdire Şayan"

Van İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adnan Özel, sergide yer alan eserlerin arkasındaki emeği övgüyle dile getirdi. Kursiyerlerin büyük bir özveriyle hazırladığı eserlerin sergilenmesinin gurur verici olduğunu belirten Özel, "Bu sergi, kursiyerlerimizin ne kadar emek verdiğinin ve ne kadar güzel işler ortaya koyduğunun bir göstergesi," ifadelerini kullandı.

Bu muhteşem sergi, Van'da sanat ve el işçiliğinin ne kadar gelişmiş olduğunu bir kez daha ortaya koyarken, kursiyerlerin azmi ve çabasıyla unutulmaz bir sanat etkinliği olarak hafızalara kazındı.