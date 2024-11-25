İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17-24 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda, 20 kilogram eroin ve 16 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından adli işlem yapıldı.