B2B adı da verilen alıcı ve satıcı firmaların hem yüz yüze hem de çevrimiçi görüştürüleceği üçlü zirvede yaklaşık 130 firma ve 300’e yakın yerli ve yabancı iş insanı Van’da bir araya gelecek.

İki gün sürecek olan zirvede; inşaat, metal, mobilya, turizm, otomotiv, plastik, kimya - kozmetik, tekstil - lojistik, gıda ve enerji gibi çeşitli sektörlerden temsilciler yer alacak.

Zirve hakkında açıklamalarda bulunan TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, Van’a yatırımların arttırılmasını da hedeflediklerini belirtti.

“VAN’DA BİR İLK OLACAK!”

Han, yaptığı açıklamada; “Gerçekleştirilecek yatırım ortaklıklarının üretim üssü olarak Van’ı düşünüyoruz. Gelen misafirlerimize bunun da teklifinde bulunacağız, ön görüşme yaptığımız firmalarımız da var, gerçekleştirildiği takdirde yatırımları Van’a da taşımayı amaçlıyoruz. Bu zirve, Van tarihinde bir ilk olacak.” ifadelerine yer verdi.

“VAN ULUSLARARASI TİCARETİN MERKEZİ OLACAK”

Sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama paylaşan Taner Han, “Van, iki gün boyunca uluslararası ticaretin merkezi olacak. Türkiye, İran ve Belarus’tan yüzlerce iş insanı, ticaretin geleceğini şekillendirmek üzere Van’da bir araya geliyor. Bu önemli zirvenin, ekonomik iş birliğini güçlendireceğine, ticaret hacmini artıracağına ve yeni fırsatlar yaratacağına inancımız tam. Üç ülke arasındaki ticaret ilişkilerini daha da derinleştirecek bu etkinlik, şehrimiz adına büyük bir değer taşıyor. Heyecanla bekliyoruz!” diye belirtti.