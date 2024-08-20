Geçtiğimiz sene ilki düzenlenen ve iklim değişikliğinin; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturduğu olumsuz etkilerin masaya yatırıldığı kongrede bilim insanları tarafından hazırlanan bildiriler kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu yıl da aynı çerçevede önemli bildirilerin sunulması bekleniyor.

Ana teması ‘İnsan ve Çevre’ olan kongre için hazırlanan araştırma bildirilerinin bir kısmının kör hakemlik sürecinden sonra internet sitesinden de yayınlanacağı aktarılan bilgilerde aynı zamanda kongreye gönderilecek çalışmaların son özet gönderim tarihinin ise 26 Ağustos olduğu hatırlatıldı.

27 ve 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan kongre için gönderilen çalışmaların özeti bilim kurulu tarafından değerlendirilecek. Kabul edilen bildiriler 13 Eylül tarihinde kongre internet sayfasında duyurulacak.

Kongrenin düzenleme başkanı Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu olurken, Onursal Başkan olarak Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli yer alıyor. Düzenleme kurulunda yer alan diğer isimler ise şu şekilde;

Prof. Dr. Atilla Durmuş, Prof. Dr. Onur Şatır, Prof. Dr. Serkan Kemeç, Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı, Doç. Dr. Songül Düz Özer, Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Feray Meydan, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Okudum.