EPDK tarafından yayımlanan verilere göre; Türkiye’nin doğal gaz ithalatı, geçtiğimiz yıl Temmuz ayına oranla 3 milyar 30 milyon 960 bin metreküp seviyesinden yüzde 17,94 artarak 3 milyar 574 milyon 710 bin metreküpe çıktı.

Temmuz ayı 2024’te doğal gaz tüketiminin illere ve gazın türüne göre dağılımında Van’da; CNG 0,366 milyon Sm3 (standart metreküp) kullanıldı.

Van’da Temmuz ayında Boru Gazı tüketimi 5,300 milyon Sm3, LNG kullanımı 0,062 Sm3 olarak kayıtlara geçti. 2024 Temmuz ayında Van’ın toplam doğal gaz tüketimi 11,638 milyon Sm3 olarak açıklandı.

VAN’DA TOPLAM DOĞAL GAZ ABONE SAYISI

EPDK tarafından hazırlanan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilerde Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketine bağlı abone sayısı 146 bin 858, serbest tüketici sayısı 7 bin 234 olarak bildirildi.