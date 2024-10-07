Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 6 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet delici-kesici alet, 1adet tüfek, 35 adet fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 302 aranan şahıs yakalanmış, 126 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.