Bugün Van Valiliği önünde Atatürk anıtına çelenk sunulması ardından saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikler, yarın da çeşitli etkinliklerle devam edecek.

29 Ekim Salı(yarın) Cumhuriyet Bayramının nedeniyle bir dizi program gerçekleşecek. Tebriklerin kabulü ile başlayacak kutlama etkinlikleri; halkın bayramını kutlama, saygı duruşu, İstiklal marşının okunması ve Van Valisi Ozan Balcı’nın konuşmalarıyla sürecek.

Akabinde Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklere sahne olacak. Şiir dinletisi, eskrim-jimnastik gösterimi, ödül töreni, halk oyunları gösterileri düzenlenecek ve program tören geçişiyle sona erecek.