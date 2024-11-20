Erciş Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda hareket eden polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, aynı zamanda 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, çeşitli miktarlarda sigara yapımında kullanılan makaron, 1 adet sigara yapımında kullanılan elektrikli makaron dolum makinesi, çeşitli miktarlarda tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi. Bir şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA