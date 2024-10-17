Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı ve bir daha dönmedi.

Rojin'den haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları yapılırken, genç kızdan acı haber geldi.

Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 18 gün geçmişken, cansız bedeni bulundu...

Rojin'in cansız bedeni, Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde ekipler tarafından bulundu ve ailesine teslim edildi.

Diyarbakır'da gözyaşları arasında toprağa verilen Rojin'le ilgili bugün, ilginç detaylar ortaya çıktı.

İNTERNET ARAMALARI ŞAŞIRTTI

Rojin'in internette yaptığı araştırmalarda, ölüme dair detaylara baktığı ortaya çıktı.

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın haberine göre Rojin, otopsiye dair detayları da araştırdı.

Rojin'in internette; 'Otopsi nasıl yapılır, ölen kişinin banka hesabındaki para ne olur, öldükten sonra cennete nasıl gidilir' şeklinde aramalar yaptığı belirlendi.

Rojin'in kaybolduğu noktanın da "haritalar uygulamasından" araştırdığı bir alan olduğu, Bardakçı köyü ve sahilini de internetteki haritadan incelediği ortaya çıktı.

SON OKUDUĞU KİTAP: KAYIP ARANIYOR

Sait Faik Abasıyanık’ın "Kayıp Aranıyor" kitabı, Rojin’in kütüphaneden aldığı son kitap oldu. Kitabın içeriğinde ise konsolosun Nevin adında bir kızı olduğu, dünyanın ikiyüzlülüğünden sıkıldığı ve içsel yolculuğu sonrası ortadan kaybolması yer alıyor.

SON YOLCULĞUNA UĞURLANDI

Rojin Kabaiş'in cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.