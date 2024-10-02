Meteoroloji tarafından aktarılan bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların etkisini arttırmasıyla beraber hava sıcaklıkları Van genelinde düşerken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli, yükseklerde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji yayımladığı tahmini verilerde rüzgar uyarısında bulunarak şu ifadeleri bildirdi;

“Rüzgarın bölge genelinde güneyli ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

Başkale: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 C

Çaldıran: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 C

Çatak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

Edremit: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

Erciş: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 C

Gevaş: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

Gürpınar: Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

İpekyolu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

Muradiye: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 C

Özalp: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Saray: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 C

Tuşba: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C