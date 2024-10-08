Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van genelinde bugün öğlen ile akşam saatleri arasında yağış bekleniyor.

Hava tahmin raporuna göre Van’da bugün öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı beklenirken, zaman zaman rüzgarın da etkili olabileceği açıklandı.

Meteoroloji tarafından yapılan bölge geneli yağış ve rüzgar değerlendirmesine göre;

Bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren Van ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak bölgesel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde bölgemizi terk etmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, yağışlı sistem ile birlikte bölge genelinde (Van, Muş ve Bitlis) batı ve güneybatılı yönlerden sert rüzgar (20-40 km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yayımladığı hava tahmin raporunda ayrıca şu uyarılarda da bulundu, “Kuvvetli rüzgar ve yağışa bağlı olarak ağaç devrilmesi, çatı uçması, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, enerji nakil hatlarında kopma, ani sel ve su baskını, deniz ulaşımında oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Van’da bugün hava değerleri şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile gece saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 C