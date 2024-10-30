Yayımlanan tahmini hava durumu raporuna göre; sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüldüğü Van’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Van’da, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ GÖZÜKMÜYOR

Bu arada meteorolojinin 5 günlük tahminlerine göre Van’da Pazar gününe kadar yağış gözükmüyor. O güne kadar az bulutlu bir havanın görüldüğü Van’da bugün ki tahminlere göre Pazar günü ise sağanak yağışlı geçecek.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu