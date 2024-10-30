Yayımlanan tahmini hava durumu raporuna göre; sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüldüğü Van’da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Van’da, rüzgarın kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜNE KADAR YAĞIŞ GÖZÜKMÜYOR
Bu arada meteorolojinin 5 günlük tahminlerine göre Van’da Pazar gününe kadar yağış gözükmüyor. O güne kadar az bulutlu bir havanın görüldüğü Van’da bugün ki tahminlere göre Pazar günü ise sağanak yağışlı geçecek.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu
Başkale: Parçalı ve az bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu
Çatak: Parçalı ve az bulutlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Erciş: Parçalı ve az bulutlu
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu
Özalp: Parçalı ve az bulutlu
Saray: Parçalı ve az bulutlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu