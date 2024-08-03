Yayımlanan hava durumu verilerine göre Van genelinde bugün hava durumunun parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından aktarılan verilerde; ilerleyen saatlerde Van’ın doğu kesimlerinde yer alan ilçelerde hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.

Rüzgar kuvvetinin hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, hava sıcaklık değerlerinin ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Güncel meteorolojik verilere göre Van’da bugün hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17/33 C

Başkale: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15/25 C

Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12/27

Çatak: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14/34 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 15/28 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 15/31 C

Gevaş: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16/29 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 15/32 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 15/28 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu 17/32 C

Özalp: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13/28 C

Saray: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13/28 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 15/28 C