VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını bugün de sürdürecek. Bu kapsamda Van’ın İpekyolu, Edremit, Muradiye ve Özalp ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün enerji kesintisi uygulanacak.
VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre; elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Bostaniçi, Fırat, Hacıbekir, Halilağa, Karşıyaka, Kevenli, Serhat, Seyitfehim Arvasi, Yenibuzhane, Halilağa, Hatuniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
EDREMİT:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Eminpaşa, Şabaniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
MURADİYE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Alkasnak, Keçikıran Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında Altınboğa, Boğazkesen, Hacıkışlak, Kalecik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.