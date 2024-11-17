VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını bugün de sürdürecek. Bu kapsamda Van’ın İpekyolu, Edremit, Muradiye ve Özalp ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün enerji kesintisi uygulanacak.

VEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre; elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Bostaniçi, Fırat, Hacıbekir, Halilağa, Karşıyaka, Kevenli, Serhat, Seyitfehim Arvasi, Yenibuzhane, Halilağa, Hatuniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Eminpaşa, Şabaniye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Alkasnak, Keçikıran Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında Altınboğa, Boğazkesen, Hacıkışlak, Kalecik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.