‘Sağlığını erteleme harekete geç’ sloganıyla düzenlenecek olan etkinlikler çerçevesinde, İpekyolu, Tuşba, Edremit ve Erciş ilçelerinde stantlar kurulacak, bisiklet ve yürüyüşler gerçekleştirilecek.

Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ilçelerde yapılacak olan etkinlik programı şu şekilde;

İpekyolu stantları: 3-4-5-6 Eylül Valilik önü ve Kent Meydanı

Tuşba stantları: 3 ile 4 Eylül tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 5 Eylül Van Müzesi, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde ise Atatürk Parkı.

Edremit stantları: 3-4-5-6 Eylül tarihlerinde Kent meydanı ve Bölge hastanesi bahçesi,

Erciş stantları: 3-4-9 Eylül tarihlerinde Kaymakamlık önü, 5 Eylül Şeker Fabrikası önü ve 6 Eylül de ise Çarşı merkezinde ‘Sağlığını erteleme harekete geç’ stantları kurulacak.

Ayrıca 5 Eylül saat 17.00-19.00 saatleri arasında Van İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinden bisiklet turu ve 6 Eylül 09.00-10.30 saatlerinde ise İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğünde önünde yürüyüş etkinliği gerçekleştirilecek.