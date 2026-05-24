Van’da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar bayram şekeri alışverişi için çarşı ve mağazalara yöneldi. Van’da şekerleme fiyatları ürün çeşidine göre ortalama 150 TL ile bin 250 TL arasında değişirken, alışveriş yapan vatandaşların büyük bölümü fiyat araştırması yapıyor.

Mağaza Müdürü Şevin Çiftçi, önceki bayramlara göre satışlarda düşüş yaşandığını söyledi. Çiftçi, vatandaşların farklı mağazalardaki fiyatları karşılaştırdığını belirterek, “Vatandaşlar daha çok fiyatları soruyor, farklı yerlerden de fiyat alıp ona göre tercih yapıyorlar. İnsanlar artık bütün mağazalarda hem kaliteye hem de fiyatlara bakıyor, bizde olabildiğince vatandaşların alım gücüne uygun ücretler belirledik.” dedi.

Enflasyon nedeniyle fiyat artışlarının yaşandığını ifade eden Çiftçi, buna rağmen bayram alışverişinin sürdüğünü belirtti. Çiftçi, “Fiyatlar artsa da halkımız yine alım yapıyor. Kimi 15 kilo alıyor, kimi 5 kilo alıyor. Bu tamamen evdeki kişi sayısına ve ağırlanacak misafire göre değişiyor. Ancak eski bayramlara göre kilogram bazında da bir düşüş var.” diye konuştu.

Bayram alışverişi yapan bazı vatandaşlar şeker fiyatlarını yüksek bulduklarını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise piyasa araştırması yaparak fiyatların son günlerde düşmesini beklediklerini söyledi.