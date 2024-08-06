Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2025 av sezonunun başlamasıyla ilgili tarihleri açıkladı ve Van'daki avcılar için heyecan verici haberler var! Van’da yeni av sezonu, 31 Ağustos'ta başlayacak. Sezonun başlamasıyla birlikte, avcılar için çeşitli avlanma kuralları da devreye girecek.

Av sezonu, Ege ve Marmara bölgelerinde 10 Ağustos, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise 24 Ağustos'ta başlayacak. Van ve çevresindeki Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 31 Ağustos'ta ilk adımlar atılacak.

Bu sezonda avlanılabilecek türler arasında bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal bulunuyor. Ayrıca, avcılar çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde avlanabilecekler. Yaban domuzu ve 1. grup kuşların yanı sıra 3. grup kuşlar için salı günleri de avlanma izni verilecek.

Avcılık belgesi almak ve avlanma izin ücretlerini yatırmak için Bakanlığın Bölge Müdürlüğü ve il şube müdürlüklerinden gerekli işlemleri yapmanız gerekiyor. Detaylı bilgi için Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS), Avcı Avlakta mobil uygulaması (AVA) ve çağrı merkezi hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.