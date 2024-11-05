Kentin değişik noktalarındaki banka ATM’lerinde işlem yapan bazı vatandaşlar, kullanmayacakları makbuzları ATM’den talep ettikten sonra yere atıyor.

ATM’lerde para çekme, para yatırma, para gönderme ve benzeri birçok işlemi gerçekleştiren vatandaşların bir kısmı işlem sonunda makbuz talep ediyor. Bazı vatandaşlar makbuzu alarak ATM’lerden uzaklaşırken, bazı vatandaşlar ise aldıkları makbuzu ya yere atıyor ya da almadığı makbuz ATM önlerine düşerek çevre kirliliği oluşturuyor.

ATM’de işlem yapan bir vatandaş, “Yazık, kullanmayacaksanız makbuz talep etmeyin ya da alıyorsanız çöp kovasına atın. Bu kağıtlar için ağaç kesiliyor” dedi.