Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van’da zaman zaman sıkça gündeme gelen ve akıbeti belirlenemeyen Askeri Hastane hakkında da açıklama yaptı.

Türkmenoğlu, Van Askeri Hastane’nin Fizik ve Rehabilitasyon Merkezine dönüştürüleceğini söyledi.

Bölgeye hitap eden bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurmayı hedeflediklerini belirten Milletvekili Türkmenoğlu, “Şehrimizi sağlık anlamında zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Askeri Hastaneyi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi haline getireceğiz. Böylece hem Van’dan hem de yakın illerden tedavisi olan hastalar, başka illere gitmek durumunda kalmayacak.” dedi.