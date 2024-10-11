Anne ve baba adaylarının katılabildikleri okulda gebelik süreci, doğum süreci ve doğum sonrası süreç hakkında eğitimler düzenleniyor. Bu eğitimlerde anne adaylarına nefes egzersizi, beslenme alışkanlıkları, doğum sonrası emzirme ve ruhsal durum gibi pek çok konuda ebeler tarafından destek sağlanıyor.

Baba adayları ise eşleriyle beraber gebe okulunda çocuk bakımı ve eşlerinin hamilelik süreci hakkında detaylı bilgiler edinebiliyor.

Hastaneye gelen anne adayları sadece polikliniklerde giriş yaptıktan sonra herhangi bir kayıt yaptırmadan gebe okuluna yönlendiriliyor ve burada kadın doğum uzmanları, ebeler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve psikologlar tarafından süreçleri hakkında yardımcı olunuyor.

“UZMAN EKİP İLE EĞİTİMLER VERİLİYOR”

Gebe okulunda eğitimlerin 4 oturumda gerçekleştiğini belirten Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşenur Ezgi Sancaklı, “Gebe okulunda gebelerimizin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerle ilgili bilgiler almasını, vajinal doğum ile ilgili korkularını yenmelerini, bilinçli bir doğum sürecini geçirmelerini, ağrı yönetimi, emzirme, gebelikte beslenme, gebelik egzersizi gibi durumlarla ilgili bilgi almalarını sağlamayı amaçlamaktayız. Kadın doğum uzmanı, ebeler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve psikolog hocalarımızla beraber uzman bir kadro ile eğitimler vermekteyiz. Eğitimlerimiz toplamda 4 oturumdan oluşmakta. Gebelerimiz isterlerse eşleriyle beraber de bu oturumlara katılabiliyorlar.” dedi.

“GEBE OKULUNDA ANNELER SÜREÇ HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR”

Gebelik sürecinde bilinçli anne ve baba eğitimleri verdiklerini aktaran Op. Dr. Ayşenur Ezgi Sancaklı, “Eğitim sonrasında gebelerimizi doğumhanede gezdirerek doğum yapacakları ortamı önceden görmelerini, daha güvenli ve rahat edecekleri bir ortamda doğum yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm gebelerimizi gebelik döneminde bilinçlendirmek amacıyla bilinçli bir anne, bilinçli bebek, bilinçli bir toplum motivasyonuyla gebe okulumuza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“RANDEVUSUZ GEBE OKULUNA BAŞVURULABİLİYOR”

Gebe adaylarının diledikleri zaman kayıt oluşturabileceğini belirten Op. Dr. Ayşenur Ezgi Sancaklı, “Doğum öncesi dönemde gebelikteki fizyolojik değişiklikler, gebelikte yapabilecekleri egzersizler, doğum sürecindeki ağrıları yönetme, doğum sürecinde yapacakları, doğum sonrası bakım, bebek bakımı, anne bakımı, emzirme ile ilgili bilgilendirmeler de yapıyoruz. Gebelerimiz polikliniklere başvurdukları zaman gebe okullarımıza yönlendiriliyorlar. Bunun dışında randevu almadan veya kayıt oluşturmadan da başvuru yapabiliyorlar. Tüm gebelerimiz istedikleri zaman herhangi bir kısıtlama olmadan gebe okulunda bilgilendirmelerden faydalanabiliyorlar.” şeklinde konuştu.

“GEBE OKULU KORKULARI YENMEMİ SAĞLADI”

Gebe okulunda eğitim alan gebe Elife Kınay ise, “Yaklaşık 3-4 hafta önce gebe okuluna kayıt yaptırdım. Gebe okulunun bana çok faydası oldu ve ilerleyen süreçlerde fayda vereceğini düşünüyorum. Burada aldığım eğitimlerle, doğum öncesi ve sonrası bilgiler edindim. Gebe okulunun en büyük katkısı doğum öncesi ve sonrasında yaşayacağım şeylerin öncesinden bilgilerini almak oldu. Korkumu ve endişemi yendim. Gebeleri normal doğuma hazırlayan bir yer. Böyle bir yerin açılması bizler için çok büyük bir katkı oldu. Doğumhanede yaşanabilecek her şeyin önceden gebeye bilgisinin verilmesi çok büyük avantaj sağlıyor. Gebe okulunun aktif olarak kullanılması da gebelere fayda sağlayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Korkularını yendiğini belirten gebe Yağmur ise, “İlk gebeliğim ve çok heyecanlıyım. Buraya gelemeden önce doğum kaygılarım vardı. Gebe okulunda verilen eğitimlerle beraber kaygılarım azaldı. Birçok alanda yardımcı oldular ve çok destek verdiler. Burada egzersizler yapılıyor, emzirme ile ilgili detaylı bilgiler verilerek yardımcı olunuyor. Doğum öncesi, doğum esnasında ve doğum sonrası yaşayacağım tüm alanlarda yardımcı olunuyor. Burada bizlere destek veren tüm çalışanlara teşekkür ederim” dedi.