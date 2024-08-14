AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray'ın başkanlık yaptığı toplantıya AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Muhammed Çalağan, ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

'Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti' sloganı ile 23'üncü kuruluş yıl dönümü kutlanan partinin Van İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda konuşan İl Başkanı Emre Güray, “AK Partimizin kurulduğundan bugüne çeşitli serüvenler yaşadığı 23 yılı tekrardan yad ediyoruz, kutluyoruz.” dedi.

EMRE GÜRAY: VAN, KAMU YATIRIMININ EN FAZLA YAPILDIĞI 9'UNCU İL

AK Parti’nin kurulduğu 2002 tarihinden 2024 yılına kadar 81 il içinde en fazla kamu yatırımının yapıldığı 9’uncu kentin Van olduğunu belirten İl Başkanı Emre Güray, “Son seçimlerde Van'da istemediğimiz bir sonuç almış olsak da aynı hassasiyetle görevimize devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilimize birçok konuda destekler sağlandı. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu destekler kalkınma, huzur, güvenli bir şekilde devam edecek.” ifadelerini kullandı.

GÜRAY: İRAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRECEĞİZ

Turizm alanında kenti kalkındırmaya yönelik hedeflere değinen Güray, “Malumunuz AK Parti ile birlikte ilimizin son yıllarda yükselen bir turizm trendi var inşallah bundan sonraki süreçte de yine aynı hızla devam edeceğiz İranlı olan ilişkilerimizi turizm açısından geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Parti teşkilatına genç, dinamik ve vizyoner yeni isimlerin de dahil edileceğini aktaran Van AK Parti İl Başkanı, “Biz çok büyük bir partiyiz, bundan sonraki süreçte de teşkilatımıza vizyoner yeni isimler katacağız.

Hedefimiz uzun vadeli planlar yapmak, Van'ımızda da çalışmaya devam edeceğiz. Biz güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz, kırgınlıkları da bir tarafa bırakarak teşkilatımıza seslenmek istiyorum; Partimizin herhangi bir mensubuna kırgınlığı olup da Cumhurbaşkanımıza olan sevdası devam eden herkesi bize destek olmaya davet ediyorum, dava arkadaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BURHAN KAYATÜRK: HAREKETİMİZİ GÜÇLÜ VE DİRİ TUTMAMIZ LAZIM

Partinin 23’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle partililere açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, "Bugün partimizin kuruluş 23'üncü yıl dönümü hasebiyle bir arada bulunuyoruz. Gözlerimizi çok güzel bir hareketin içinde açtık, siyasete AK Partiden önce ve AK Parti ile başlayanlar var, çok özel ve güzel bir dünya liderinin önderliğiyle siyaset içindeyiz. Hür bağımsız bir ülke hale getirdiğini herkes çok güzel bir şekilde anlatacak, Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yaptığımız için hamd ediyoruz, sadece Van'a sadece ülkeye değil aynı zamanda mazluma ve ümmete ne kadar yardım edildiğini görüyoruz.

Dolayısıyla biz ne kadar iftihar etsek azdır, ancak bizim bu hareketimizi güçlü ve diri tutmamız lazım, Van'ın ve Türkiye'nin bu harekete ihtiyacı var, Van'da biz neler yaşadık neler gördük hepiniz biliyorsunuz. Depremden 3 buçuk saat sonra kabinesinin yarısı ile Van'da bulunan bir lider vardı, çok hızlı bir şekilde arama kurtarma ekipleri ile arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Cumhurbaşkanımız sadece Van değil, Türkiye değil, tüm dünyada mazlumun yanında olan biri, Türkiye felaket bölgelerine en fazla yardım eden ülkedir.” şeklinde konuştu.

KAYATÜRK, İDDİALARA YANIT VERDİ!

Kayatürk, “Türkiye’de sadece 3 buçuk milyon Türkiye’ye sığınan Suriyeli değil, savaştan kaçan 4-5 milyon mağdura kucak açtık, dünyada kimsenin cesaret edemediği İsrail'i sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eleştirdi, 'siz bu katliamın ortaklarısınız' dedi.” ifadelerini kullandı.

Ulusal basında da sıkça gündeme gelen; Türkiye'nin İsrail'e destek sağladığı iddialarına da yanıt veren Kayatürk, "Türkiye İsrail'e jet akaryakıtı veriyor diyenler vardı maalesef, utanmasalar olayı daha da büyük bir boyuta taşıyacaklar. Öyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.