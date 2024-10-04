AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Gevaş ilçesine Nevzat Çalımlı, Gürpınar ilçesine Faruk Şamiloğlu, Çatak ilçesine Fazıl Babur, Başkale ilçesine Sercan Bayer, Muradiye ilçesine ise Kutbettin Durmaz’ın ataması yapılmıştı.

Yeni atanan AK Parti İlçe Başkanları Van Ferit Melen Havalimanı’nda AK Parti Van İl Başkan Vekil Abdullah Çalım ve teşkilat mensupları tarafından karşılandı.

Yeni ilçe başkanları AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk’e teşekkür etti.

İlçe başkanları burada yapılan karşılamanın ardından kendi ilçelerine yolcu edildi.