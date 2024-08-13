Van Valiliği ve İpekyolu Kaymakamlığının destekleriyle Van Müzesi’nde açılan sergide kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi bugün açıldı.

Sergiye AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Van İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adnan Özel ile birlikte birçok vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Güray, “Aile destek Merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz bunun için daha fazla çalışacağız” dedi.

EMRE GÜRAY, “AİLE DESTEK MERKEZLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Kentte bulunan bütün aile destek merkezlerinin daha başarılı projelere imza atacağını belirten AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “İlimizde 100 tane aile destek merkezi var. Biz aile destek merkezlerini son derece önemsiyoruz. Bu güzel projelerle birlikte ne kadar verimli çalışmalar gerçekleştirdiğini zamanın ne kadar verimli kullandığını görüyoruz. Aile destek Merkezlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.

Bundan sonraki süreçte de Aile Destek Merkezlerinde eğitmen olarak çalışan hocalarımızı burada eğitim gören bütün vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu hususta eğitime büyük önem veren sayın valimizi gönülden destekliyorum. İlimizde bulunan bütün Aile Destek Merkezlerinde daha başarılı projelere imza atacağız. Bugün ki sergimizde hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı.

Ürünlerin büyük emeklerle hazırlandığını aktaran Van İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Adnan Özel ise, “Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezlerimizde gerçekleştirilen sergi memnuniyet verici. Emek veren kursiyerlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ederim. Çok emek vererek hazırlamışlar ve güzel eserler üretmişler.” İfadelerini kullandı.