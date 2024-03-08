Uygulama Otelinde düzenlenen programda konuşan Vali Ozan Balcı, başta şehit eşleri, anneleri ve tüm kadınların gününü kutlayarak, kadınların yaşamın her alanında olduğunu söyledi.

Vali Balcı, “İlimizde sosyal politikalardan kültür turizme, kırsal alandan spora, yaşamın her alanında çok iş yapılıyor, güzel değerler üretiliyor. Bu işleri yaparken, Van’ın imarı, inşası ve ihyasında kadınlar bizim çalışma arkadaşlarımızdır” dedi.

“Bizim yaptığımız çalışmalar kadınların hayatlarını kolaylaştıracak işlerdir” diyen Vali Balcı; “Kütüphanelerden kreşlere, etüt merkezlerinden okullara, kültür merkezlerinden, spor alanlarına kadar hepsi kadınların işlerini kolaylaştıracak işler. Bunları yaparken kadınlarımız bize destek oluyor. Katkılarını görmezlikten gelemeyiz.

Bundan dolayı çok müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Kadın toplumumuzda ve ailede önemli bir yere sahiptir. Sosyal, ekonomik, kültürel gelişmemizde büyük rolü vardır. Kadınlarımızın aklından, yeteneğinden ve zekasından faydalandığımızda Türkiye bu coğrafyada güneş gibi parlayacaktır. Çünkü kadının gücü Türkiye'nin gücü demektir. Kadın ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlü olacak” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı; “Kadınlar, ekonomik, sosyal, kültürel yaşamda aktif olarak yer alıyorlar. Onların önündeki engeller hızla kaldırılıyor. Türkiye bu konuda da örnek bir ülke.”

Programda Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencisi Soprano Rüya Çelikel performansıyla dinleyenleri büyüledi. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının konseri ile devam eden program Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın Bahçesaray’ın değerlerinden yazar, edebiyatçı Feki Teyran için yazılmış şarkıyı okumasıyla son buldu.

Kadınlara program sonunda karanfil ve hediye verildi.