Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşının okunması ile kutlamalar başlayacak.
Vali ve Garnizon Komutanının tebrikatı kabul edişlerinin ardından halkın ve törene katılanların bayramı kutlanacak.
Kutlamalar çerçevesinde silahlı kuvvetler adına günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldıktan sonra Bando Komutanlığı Marş Dinletisi olacak.
Şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi, hediye takdiminin ardından tören geçişleri gerçekleştirilecek.
Akşam saatlerinde ise Zafer Bayramı Resepsiyonu düzenlenecek.
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin