Van’da 15 Temmuz etkinlikleri çeşitli etkinliklerle başladı. Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında bazı caddeler araç trafiğine kapalı olacak.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş, gösteri ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı programlar Beşyol meydanında düzenlenecek. Düzenlenecek etkinliklerden dolayı Van’ın bazı caddeleri trafiğe kapatılacak.

İSKELE CADDESİNDE MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ

Etkinlikler kapsamında saat 21.00’da Emniyet Binası’ndan başlanarak İskele Caddesi güzergahından Beşyol Meydanı’na kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş nedeniyle cadde trafiğe kapalı olacak.

İskele Caddesi başta olmak üzere Cumhuriyet ve Sıhke Caddeleri ile Beşyol Meydanı da bugün trafiğe kapalı olacak. Sürücülerin uyarıları dikkate alarak hareket etmeleri gerekiyor.