Sıcaklıkların düşmesiyle beraber soğuk hava sisteminin etkili olmaya başladığı Van’a kar yağışları da geliyor.
Van’da Cuma gününden hafta sonu Pazar gününe kadar az bulutlu, yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Yayımlanan verilere göre Pazartesi günü Van’ın birçok ilçesinde ise karla karışık yağmur görülecek.
Yayımlanan verilere göre Van’ın 4 günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Başkale;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Çaldıran;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Çatak;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Edremit;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Erciş;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Gevaş;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Gürpınar;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
İpekyolu;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu
Muradiye;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Özalp;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Saray;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu
Tuşba;
08 Kasım Cuma: Az bulutlu
09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu
10 Kasım Pazar: Az bulutlu
11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu