Sıcaklıkların düşmesiyle beraber soğuk hava sisteminin etkili olmaya başladığı Van’a kar yağışları da geliyor.

Van’da Cuma gününden hafta sonu Pazar gününe kadar az bulutlu, yer yer çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Yayımlanan verilere göre Pazartesi günü Van’ın birçok ilçesinde ise karla karışık yağmur görülecek.

Yayımlanan verilere göre Van’ın 4 günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Başkale;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Çaldıran;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Çatak;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Edremit;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Erciş;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Gevaş;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Gürpınar;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

İpekyolu;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu

Muradiye;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Özalp;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Saray;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Karla karışık yağmurlu

Tuşba;

08 Kasım Cuma: Az bulutlu

09 Kasım Cumartesi: Az bulutlu

10 Kasım Pazar: Az bulutlu

11 Kasım Pazartesi: Yağmurlu