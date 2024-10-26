Bölge genelinde bugün parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Van merkez ve bazı ilçelerde havanın aralıklı hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen Van’da, rüzgarın batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi ön görülüyor.

BUZLANMA VE DON UYARISI!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda;

“Bölgemiz genelinde hava sıcaklıklarının (28.10.2024- Pazartesi gününe kadar) mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyretmesi beklendiğinden, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek rakımlı kara yolu geçitleri (Karabet, Güzeldere, Tendürek) ile şehirler arası yollarda oluşması muhtemel yağışlarla birlikte gizli buzlanma ve don olayı gibi ulaşımda aksama oluşturabilecek risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.” denildi.

Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı hafif sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu