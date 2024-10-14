Yüzde 2’lik dilime giren isimlerin sıralandığı 2023 verilerini içeren son liste; bilimsel, teknik ve tıbbi yayınlarda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi Elsevıer tarafından yayımlandı. Bilimsel makalelerin, atıf oranlarının, yazar sırası ve sayısı gibi kriterlerin, kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak değerlendirmeye alındığı araştırmada, bilim insanlarının h-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi önemli ölçütler göz önüne alınarak sıralama yapıldı.

Van YYÜ’den de listeye Prof. Dr. Halil Durak- Kimya ( Van Sağlık Hizmetleri MYO), Prof. Dr. Cemil Tunç-Matematik (Fen Fakültesi), Prof. Dr. Soner Güler- Mühendislik (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Nahit Aktaş- Polimer (Mühendislik Fakültesi), Prof. Dr. Yavuz Yardım-Eczacılık (Eczacılık Fakültesi), Prof. Dr. Murat Kayrı-Eğitim (Eğitim Fakültesi), Doç. Dr. Doğan Çelik-Elektrik Elektronik (Mühendislik Fakültesi), Doç. Dr. Murat Canayaz-Bilgisayar (Mühendislik Fakültesi), Doç.Dr. Osman Tunç-Matematik (Başkale MYO), Doç. Dr. Mehmet Berköz-Eczacılık (Eczacılık Fakültesi), Dr. Ramin Rajabioun ise Elektrik Elektronik alanında listeye giren isimler oldu.