Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, Erasmus+ KA131 Yükseköğretim Öğrenci Hareketliliği, Europass CV ve niyet mektubu hazırlama eğitimi gibi çeşitli oturumlarla devam etti. Gençler için kariyer fırsatları, ESC Programı ve Salto – Youth tanıtımı gibi konuların ele alındığı program, bir müzik dinletisi ile sona erdi. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programında katılımcılar, gençlerin ihtiyaçları ve ilgi alanlarını ön plana çıkaran etkinliğin önemine vurgu yaptılar.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Nigar Çelik, organizasyonun amacının öğrencilere öğrenme azmini aşılamak olduğunu vurgulayarak dünya vatandaşı olma bilincini geliştirmeyi, uluslararası işbirliğini desteklemeyi hedefleyen farklı bir program olduğunu belirtti. Ayrıca, Erasmus+, Farabi ve Mevlana değişim programları aracılığıyla uluslararası öğrenci alımlarını yürüttüklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Nigar Çelik, bu kapsamda, Avrupa’da 75 üniversiteyle Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı değişimi anlaşmaları bulunduğunu söyledi.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Nigar Çelik, her yıl artan sayıda öğrenci ve öğretim elemanının bu değişim fırsatlarından yararlandığını ve 2023 yılında aldıkları ek hibe ile 22 öğretim elemanının bu faaliyetten faydalandığını aktardı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, programa katılarak gençlerin kişisel ve mesleki gelişimini destekleyen önemli bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade etti.

Erasmus programının 1982 yılında öğrenci değişim programı olarak başladığını ve zamanla gençler, öğretmenler ve gönüllüler için geniş bir fırsatlar yelpazesine dönüştüğünü belirten Rektör Yardımcısı Görmez, “Bu program, gençlerimize dünya vatandaşlık bilincini kazandırma, sosyal ve kültürel projelerde yer alma fırsatı sunmaktadır.

Dijital dönüşüm, kapsayıcılık ve aktif katılım gibi öncelikler, gençlerin eğitim süreçlerine etkin bir şekilde dâhil olmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler, gençleri bu fırsatlardan yararlanmaya teşvik ederek uluslararası işbirlikleri ve gönüllülük projelerinin, bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal fayda sağlayan projelere katılma imkânı sunduğunu vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuaye alanında açılan tanıtıcı ve bilgilendirici stantlarla birlikte Doç. Dr. Emrah Pek’in kişisel seramik sergisinin de renk kattığı ErasmusDays etkinliklerinde, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Rektör Yardımları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Aydın Görmez, stantları ve sergiyi gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdiler. ErasmusDays etkinliklerine katılan çok sayıda öğrenci, tanıtıcı stantları gezerek uluslararası deneyim kazanma ve kendilerini geliştirme fırsatı buldu.