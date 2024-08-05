Van YYÜ Spor Kompleksi’nde 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında organize edilen programda kurulan stantlarda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri, etkileşimli sunumlar ve soru-cevap bölümleri, kariyer ve eğitim rehberliği, üniversite hayatı ve sosyal imkânlar, öğrenci görüşmeleri ve deneyim paylaşımları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Van YYÜ akademik ve idari personel tarafından 9 gün boyunca bilgilendirilen aday öğrenciler, bölümler ve programlar hakkında kapsamlı bilgi aldı. Bu etkinliklerde, öğrencilere bölümlerin içerikleri, kariyer olanakları ve akademik programlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Aday öğrenciler için düzenlenen tercih ve tanıtım günlerinde, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, etkinlik alanını ziyaret ederek gençlere YYÜ’nün sunduğu fırsatlar ve olanaklar hakkında birebir bilgi verdi.

Etkinlikler sırasında düzenlenen sunumlar ve soru-cevap bölümleri, adayların merak ettikleri konular hakkında doğrudan bilgi almalarını sağladı. Bu kapsamda, stant alanında öğrenciler için bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilen ve Van YYÜ’nün YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan sunumda, Rektör Şevli, YYÜ’nün sunduğu sosyal ve kültürel imkânlar, öğrenci kulüpleri, kampüs yaşamı ve diğer sosyal faaliyetler hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Rektör Şevli, konuşmasında şunları kaydetti; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sahip olduğu güçlü akademik kadro ve bölümlerindeki üstün öğrenci başarıları ile hem Van bölgesinde hem de Batı bölgelerinde dikkat çekici bir tercih noktası haline gelmiştir. Üniversitemiz, sunduğu zengin akademik programlar ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla, sadece bölgesel değil ulusal düzeyde de yüksek tercih oranlarına ulaşmıştır. Bu bağlamda, Van YYÜ’nün sunduğu yenilikçi eğitim fırsatları ve başarı odaklı vizyonu, hem bölge hem de ülke genelinde adaylar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmaktadır.”

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tanıtım ve Tercih Günleri süresince 19 fakülte, 3 yüksekokul ve 11 meslek yüksekokulunun dekan ve müdürlerinin, öğrencilerle birebir görüşme fırsatını değerlendirdiklerini ve böylece adaylara doğrudan bilgi alma imkânı sunduklarını vurguladı.

Rektör Şevli; “Öğrencilerimizin kampüs alanına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, şehir merkezindeki iki ayrı noktadan günde dört kez ücretsiz servis hizmeti sunarak eğitim hayatlarını desteklemeyi ve kampüs erişimini daha da pratik hale getirmeyi hedefledik. Bu süreçte, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen rehber öğretmenler, YÖK ATLAS, Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), YKS Tercih Kılavuzu ve özel üniversite robotları gibi kapsamlı kaynaklarla öğrencilerin tercihlerinde etkin bir şekilde rehberlik ederek, doğru seçimler yapmalarına yardımcı oldular. Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sundukları sosyal, kültürel ve sportif imkânlar, ulusal ve uluslararası projeler hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yaparak öğrencilerin Van YYÜ’yü daha yakından tanımalarını sağladı.” ifadelerini kullandı.

Rektör Şevli, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, akademisyen, dekan ve müdürlerin kendi bölümleri ve programları hakkında gerçekleştirdiği bilgilendirme oturumlarını canlı yayınlar, paket yayınlar, haberler, videolar ve fotoğraflarla kapsamlı bir şekilde kayda aldığını, bu sayede öğrencilerin bilgiye daha erişilebilir bir biçimde ulaşmalarını sağladığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli konuşmasını, “Yerleştirme sonuçları, birçok aday ve aileleri için büyük bir dönüm noktası mahiyetindedir. Nitekim yerleştirme sonuçları, yeni bir eğitim yolculuğunun veya kariyerin başlangıcıdır. Bu yüzden adaylara, yeni başlangıçlara açık olmaları ve karşılaşacakları fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ederim. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde sonlandırdı.

Öğrencilerin gelecekteki kariyer hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmak için çeşitli rehberlik hizmetlerinin sunulduğu Tanıtım ve Tercih Günleri’nde uzman danışmanlar, öğrencilere kariyer planlaması ve doğru bölüm seçimi konusunda tavsiyelerde bulunarak öğrencilerin kendilerini en iyi şekilde yönlendirebilme imkânı bulmalarını amaçladı.