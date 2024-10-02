Etkinlik, öğrencilerin üniversite yaşamını daha iyi anlamalarını ve mevcut fırsatları keşfetmelerini amaçlayarak çeşitli birimlerin stantlarının yer aldığı bir ortamda gerçekleştirildi. Katılımcılar, akademik destek hizmetlerinden sosyal etkinliklere, kariyer geliştirme olanaklarından öğrenci topluluklarına kadar geniş bir yelpazede bilgi edinme fırsatı buldular. Bu program, üniversitenin öğrenci odaklı yaklaşımını ve sunduğu imkanları daha iyi tanımalarına katkı sağladı.

Programa katılan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Aydın Görmez, etkinlik süresince tüm stantları ziyaret ederek Van YYÜ ailesine yeni katılan öğrencilerle sohbet ederek, onların ihtiyaç ve beklentilerini dinlediler.

Etkinlikte, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Van TeknoKent, İnnovan Girişimcilik Merkezi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü gibi birçok birim, öğrencilere üniversite yaşamı ve sunulan imkânlar hakkında bilgi sağladı. Kampüs ortamında kültürel ve sportif yaşam, öğrencilik süreçleri, basılı ve elektronik kaynaklar, yaşam boyu öğrenme eğitim programları, öğrenci değişim programları, internet hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve kariyer planlamaları gibi konular hakkında bilgi alan öğrenciler, ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci toplulukları hakkında merak ettikleri sorulara da yanıt bulma fırsatı yakaladılar.