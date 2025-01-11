Van Barosu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler, YYÜ Kız Yurdu önünden Rojin Kabaiş’in kaybolduğu YYÜ sahiline kadar yürüyüş düzenlendi.

Rojin Kabaiş’in kaybolduğu sahilde gerçekleştirilen basın açıklamasını katılımcılar adına Av. Medine Turantaylak okudu.

Açıklamadan sonra konuşan Van Baro Başkanı Av. Sinan Özaraz, ilk günden bu yana sürecin takipçisi olduklarını belirterek, “Buraya Rojin’in sesi olmaya geldik” dedi.

Dosyada kısıtlılık kararnın devam ettiğini belirten Av. Özaraz; “Kısıtlılık kararı, hem ailenin dosyadaki delil durumunu öğrenmesinin önünde bir engel hem de ailenin avukatlarının etkili bir soruşturma yürütmesini engelliyor. Adil ve şeffaf bir soruşturma için kısıtlılık kararı bir an önce kaldırılmalıdır” diye kaydetti.

Baba Nizamettin Kabaiş ise, “Rojin için adalet, bütün kadınlar için adalet. Rojin’in katilini bir an önce bulun. En azından biz de biraz rahat uyuyalım.” ifadelerini kullandı.