Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, törende yaptığı konuşmada, “Bugün hem Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji Anabilim Dalı’nın yani Tıbbi Patoloji kürsüsünün yeniden kurulması hem de patoloji laboratuvarının yeniden açılması, laboratuvar hizmetlerinin üniversitemiz bünyesinde yeniden başlaması vesilesiyle bir araya geldik.

Bildiğiniz gibi patoloji anabilim dalı başkanının emekli olması ile başlayan süreçte maalesef patoloji laboratuvarını, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin destekleriyle yapılan protokol çerçevesinde yürütüyorduk. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Van İl Sağlık Müdürlüğümüze ve SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Şevli, Patoloji Anabilim Dalının Tıp Fakültelerinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Üniversitemizde günlük 100’ün üzerinde ameliyat gerçekleştiriliyor. Yeni acil binamızın tamamlanmasıyla mevcut 13 ameliyathane sayımızı 23’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu, daha fazla ameliyat anlamına geliyor ve patoloji anabilim dalı bu süreçte kritik bir öneme sahip.

Dolayısıyla Tıp Fakültesi Dekanlığımız ve Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimliğimiz Patoloji Anabilim Dalı’nın tekrar kurulması için bir çalışma yürüttü. Üniversitemiz Patoloji Anabilim Dalı kadromuza 6 Dr. Öğretim Üyesi patoloji uzmanı hocamızı kazandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. 6 Dr. Öğretim Üyemiz ile birlikte 9 tekniker ve 3 idari personelden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekibimizle Patoloji Laboratuvarı’nı yeniden hizmete açıyoruz” ifadelerini kullandı.



Yeni morfoloji binasının tamamlanmak üzere olduğunu ve binanın %90’nın tamamlandığını dile getiren Şevli, “Yeni binamızda bir koridoru tamamen Patoloji Anabilim Dalı’na ayırdık, yeni morfoloji binasına taşındığında Patoloji Anabilim Dalı kadromuz inşallah daha da güçlenecek” dedi.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu da laboratuvarın yeniden faaliyete geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu süreçte bizlere büyük destek sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye ve yaklaşık bir yıldır bizlere büyük katkılar sunan Van İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun’a, Bölge Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’ya ve Patoloji Dernekleri Federasyonundan Prof. Dr. Kürşat Yıldız’a ve Üniversitemiz kadrosuna katılan 6 patoloji uzmanı hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.



Açılış töreni, laboratuvarın gezilmesi ve mini bir müzik dinletisi ile sona erdi.



Törene, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cemil Göya ve Prof. Dr. Şenay Baydaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Van Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Tatlı, Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yıldız, Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya’nın yanı sıra çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.