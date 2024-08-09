Bu özel etkinlik, bağcılıkla ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri katılımcılara sunmayı amaçladı.

Eğitimde Neler Var?

Bir hafta süren bu kapsamlı eğitimde, bağcılığın temel taşları olan nanoteknoloji, hasat sonrası fizyoloji, verim tahmini ve istatistik analiz yöntemleri gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, fidan üretimi, yetiştirme teknikleri ve ulusal yöresel asma gen potansiyeli gibi pratik bilgiler de sunuldu. Teorik derslerin ardından uygulamalı saha çalışmaları gerçekleştirildi, böylece katılımcılar öğrendikleri bilgileri gerçek ortamda uygulama fırsatı buldular.

Katılımcılara İlham Veren Konuşmalar

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Türkiye’nin en köklü ziraat fakültelerinden biri olduğunu belirterek, fakültenin bilimsel araştırma ve eğitim alanındaki katkılarına dikkat çekti. Tunçtürk, eğitim sürecinin katılımcılar için son derece verimli olmasını diledi.

Program Koordinatörü Doç. Dr. Nurhan Keskin, "Bakarsan Bağ Olur Bakmazsan Dağ Olur" temalı etkinliğin Türkiye bağcılığında önemli bir adım olduğunu ve hedeflerinin ulusal ve uluslararası düzeyde markalaşma olduğunu açıkladı. Keskin, bağcılığın yeniden canlanması için Van’da bir hafta boyunca yoğun bir çalışma sürecinin yaşandığını vurguladı.

Eğitim ve Araştırma İlişkisi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) Koordinatörü Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı, Ziraat Fakültesi’nin AR-GE çalışmaları ve desteklenen projeleri hakkında bilgi verdi. Kazıcı, fakültenin projeler üretmedeki öncülüğüne ve 2023 yılında desteklenen projelere dair detaylara değindi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Birhan Kunter, Van’ın önemli bir tarım kenti olduğunu ancak bağcılığın unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti. Kunter, bu alandaki canlanma çabalarının ne kadar önemli olduğunu ve bağcılığın geleceği için atılacak adımları vurguladı.

Van YYÜ’de düzenlenen bu etkili eğitim, bağcılığın geleceği için önemli bir adım atmış oldu ve katılımcılara bağcılık alanında derinlemesine bilgi ve uygulama deneyimi kazandırdı.