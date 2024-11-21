Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu tarafından düzenlenen “Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Kurum Ziyareti” programı kapsamında, 11 Ekim 2024 tarihinde Van YYÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’na gerçekleştirilen ziyaretin ardından Radyoloji Uzmanlık Eğitimi 5 yıl süreyle akredite edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, üniversitenin sağlık alanındaki eğitim standartlarını ulusal ve uluslararası düzeyde daha da güçlendirdiğini vurguladı. Kurumsal olarak akreditasyon süreçlerine önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Hamdullah Şevli, şunları söyledi;

“Bu akreditasyon, yalnızca Radyoloji Anabilim Dalı’mızın kalitesini değil üniversitemizin genel olarak eğitimdeki başarılarını da taçlandırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde üniversitemiz, 2 yıl süreyle kurumsal akredite olmaya hak kazanmış; ayrıca Eğitim Fakültemiz Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nden Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı lisans programları, Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 2+3 yıl süreyle akredite edilmiştir. Akreditasyon, hem öğrencilerimize sunmuş olduğumuz eğitimin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğunu hem de akademik kadromuzun üstün başarılarını göstermektedir.”

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ’nün akademik gücünü ve eğitimdeki mükemmeliyet hedefini destekleyecek bu tür akreditasyonların, üniversitenin prestijini artırmaya devam edeceğini belirterek Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya ile akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi, TRD Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol ve Yeterlik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Utku Şenol tarafından YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya’ya takdim edildi.