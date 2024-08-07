Van YYÜ’de düzenlenen iş birliği protokolüne Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Van Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abidin Göksoy katıldı. İmza töreninin ardından konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının Türkiye’de ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesi münasebetiyle Van YYÜ olarak çok kıymetli emeklilerimizi mutlu edecek, onların yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine destek olacak akademik ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Bu kapsamda, Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Üniversitemiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde, emeklilerimize yönelik çeşitli programlar başlatacağız. Bu programlar arasında, hayat boyu öğrenmenin ileri yaşa denk gelen dönemini daha verimli hale getirmek amacıyla oluşturulan Üçüncü Yaş Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ve Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla hayat boyu öğrenme eğitimleri yer alacaktır. Emeklilerimiz, üniversitemizdeki ilgili bölümlerde tecrübe paylaşımı ve ders verme fırsatlarına sahip olabileceklerdir.

Bu protokol kapsamında emeklilerimize yönelik düzenlenecek olan sempozyum ve seminerlerin yanı sıra doktoralı emeklilerimiz de üniversitemizde ders verme fırsatından yararlanabileceklerdir” dedi. Rektör Şevli, “Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, kuşaklar arasında önemli farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Emeklilerimiz gençlerden öğrenebileceği bilgiler bulabilirken, gençlerimiz de emeklilerimizin tecrübelerinden istifade edebilecektir. Üniversitemizin kütüphaneleri, sosyal tesisleri ve spor salonlarının yanı sıra, Veterinerlik ve Ziraat Fakültelerimizdeki uygulama alanlarında emeklilerimizin bilgi birikimlerinden yararlanmayı hedefliyoruz.

Ayrıca, tıbbi aromatik bitkiler ve ziraat gibi alanlarda çalışmış emeklilerimizin tecrübelerinden faydalanmayı amaçlıyoruz. Bu protokol, Emekliler Yılı kapsamında hem emeklilerimize hem de üniversitemize katkı sağlayacaktır. Protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy ise, “Bu protokol, emeklilerimizin sosyal güvenlik şemsiyesi altında daha huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerine katkı sağlamak, emeklilerimize her platformda destek ve değer vermeyi hedeflemektir. Rektörümüz, Emekliler Yılı kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolünü destekledi.

Bu protokol, SGK ve Üniversite olarak yerine getirmemiz gereken yükümlülükleri kapsamaktadır. 2024 yılı emekliler için çeşitli promosyonlar ve fırsatlar sunmaktadır. Kredi Yurtlar Kurumu tarafından emeklilere yönelik yapılan desteklerin yanı sıra, devletin dinlenme tesislerinden faydalanma ve çeşitli işverenlerle yapılan protokollerle indirimler sağlanmıştır. Bu protokolün emeklilerimiz için hayırlı olmasını umuyorum” ifadelerini kullandı. İki kurum arasında imzalanan protokol, “Sürekli Eğitim Merkezi” üzerinden imkan dahilinde emeklilere yönelik “Üçüncü Yaş Üniversitesi” programları açmak, emeklilere yönelik olarak kontenjan belirlenmek ve bunu kamuoyuna duyurmak.

Emekliler Yılı kapsamında Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalıştay, panel, sempozyum ve konferans gibi akademik toplantıların düzenlenmek. Alanında uzman/usta olan en az doktora derecesine sahip emeklilerin üniversitede kendi alanıyla ilgili programlarda ders verebilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilmesine ilişkin gerekli kolaylığın sağlanmasını ve bu uygulamanın yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Sürekli Eğitim Merkezi üzerinden açılan özellikle emeklilere hitap edebilecek uzaktan eğitim programlarında emeklilere yönelik kontenjan belirlemek. Üniversite kütüphanesinden emeklilerin faydalanabilmesi için gerekli kolaylıkların sağlanması. Yabancı dil eğitim programlarından emeklilerin faydalanabilmesi için ücretsiz tarife veya Üniversite personeline, öğrencisine uygulanan fiyat tarifesi vb. gibi ayrıcalıklı uygulamalar sağlamak” faaliyetlerini kapsıyor. Ayrıca, üniversite fakültelerinde bitki bakımı, arıcılık, mantarcılık gibi konularda seminerler, ücretsiz fide ve tohum dağıtımları; fotoğrafçılık, aşçılık ve pastacılık gibi alanlarda kurslar; tiyatro gösterileri ve müzik dinletileri; sanat atölyelerine ( ebru, kil, resim vb.), sanat gruplarına (koro, müzik topluluğu vb.) katılım; dijital okuryazarlık eğitimleri ve girişimcilik programlarına emeklilerin katılımı gibi etkinlikler düzenlenecek. Protokol kapsamında emekliler ile üniversite arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve her iki tarafın bilgi ve tecrübe paylaşımının attırılması hedefleniyor.