Sosyal Bilimler, Fen/Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Öncelikli ve Kilit Teknolojiler gibi çeşitli kategorilerin yer alacağı yarışmada dereceye giren adaylara çeşitli ödüller verilecek.

6 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşecek olan AR-GE Proje Pazarı yarışmasının son başvuru tarihi ise 22 Kasım 2024 olarak açıklandı.

Ev sahipliğini Van YYÜ’nün yapacağı yarışmanın sponsorluklarını ise; TÜBİTAK, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Van Teknokent, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Van Ticaret Borsası, Kahramanmaraş Teknokent Yönetici AŞ, Hakkari TSO, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB), TOBB Genç Girişimciler Kurulu, İŞGEM Van, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Muş Alparslan Üniversitesi ve Şırnak Üniversitesi üstlendi.